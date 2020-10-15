В Самарской области будут судить троих участников террористической организации

Правоохранители пресекли деятельность террористической организации в регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в суд передано уголовное дело в отношении троих жителей региона, которые вступили в международную организацию «Партия исламского освобождения» («Хизбут – Тахрир аль – Ислами»), которая Верховным судом РФ признана террористической организацией, ее деятельность запрещена в России. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, трое обвиняемых в возрасте от 32 до 34 лет в 2016 году вступили в ячейку террористической организации в регионе и стали участвовать в нелегальных агитационных собраниях. Там они изучали идеологию организации, а также получали навыки для дальнейших противозаконных действий на территории страны.

В сентябре 2019 года правоохранители пресекли деятельность организации в регионе. Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы передать уголовное дело в суд.