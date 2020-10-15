В Самару пришла дождливая погода

В Самаре будет дождливо

Уже в эту пятницу, 16 октября 2020 года в Самару придут осенние дожди. Синоптики обещают небольшой дождь уже ночью, в то же время температура будет +7+9 градусов. Днем обойдется без сущетвенных осадков, а вот вечером снова пойдет небольшой дождь.

Также дождливыми будут все грядущие выходные. Синоптики обещают небольшой дождь в течение субботы - также будет дуть северо-западный ветер и будет прохладно, до 14 градусов. В воскресенье воздух нагреется до +17 градусов. Восточный ветер принесет не только потепление, но и может нагнать небольшие тучки. Но существенных осадков по данным метеорологов все же не будет.

А вот следующая неделя может стать более дождливой - это свидетельствует из долгосрочного прогноза Гидрометцентра, который опубликован на сайте ведомства. Напомним, что в октябре дожди еще горожан не радовали. Из-за излишней сухости установился пожароопасный режим.