Пожар на Стромиловских дачах под Самарой ликвидирован

Пожар быстро распространялся. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

Пожар на Стромиловских дачах под Самарой, где горели восемь дачных домов и трава, ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило в четверг, 15 октября, в 14:07. Изначально сообщалось, что горят 4 дачных дома и трава, в дальнейшем огонь распространился, горели 8 домов на общей площади в 600 кв. метров.

Огонь быстро распространялся, запах гари чувствовался даже в центре Самары.

Пожар был ликвидирован в 19:54, погибших и пострадавших было. Причины пожара устанавливаются.