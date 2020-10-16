В школе №8 есть школьный музей

В Самаре из двух школ сделают одну. Это коснется организационных вопросов. Школа №138 из документов исчезнет, останется только школа №8 имени Н.А.Козлова, а реорганизованное учебное заведение присоединится к ней. Так что ребята, которые начинали учиться в 138 школе закончат уже восьмую.

Школа !38 располагается по адресу пр. Кирова, 69. Реорганизация понадобилась для достижения лучших экономических показателей: рулить единым учебным заведением будет один директор и его команда, а значит, снизятся расходы на зарплату. А вот учителей предполагается оставить в прежнем составе.

- Цель реорганизации - оптимизация расходов на содержание учебных заведений и более эффективное использование ресурсов, - говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

На процесс реорганизации потратят 2000 рублей из бюджета города.

Директор школы №8 - Александр Михайлович Сажнов. Скорее всего руководить объединенным учреждением будет именно он. В твиттере школы 138 в качестве руководителя указана исполняющая обязанности Ирина Александровна Фирюлина.