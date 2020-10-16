Суда на воздушной подушке начнут ходить зимой Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре ищут подрядчика, который готов взять на себя доставку пассажиров по Волге в из Самары в Рождествено в период между навигацией. Перевезти предполагается за это время (с 25 ноября по 6 апреля) более 114 тысяч человек.

Сейчас на госзакупках размещено техзадание. В министерстве транспорта также отметили, что вырастут цены на переправу Самара - Рождествено на зиму 2020 - 2021. Взрослый билет с 25 ноября до 31 декабря 2020 года будет стоить 75 рублей, с 1 января - 80 рублей. Детский билет обойдется в 37,5 рубля в одну сторону до Нового года, затем он подорожает до 40 рублей.

В межнавигационный период должны ходить суда, обеспеченные всеми средствами спасения, а также приборами радионавигации ГЛОНАСС, также говорится в документах.