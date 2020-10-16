Пожарные всю ночь тушили горящую траву и камыш в Волжском районе

Пожар произошел неподалеку от Николаевки Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Волжском районе Самарской области потушили еще один природный пожар. Напомним, накануне, 15 октября, огонь охватил камыш и траву в районе Николаевки. Пожарные боролись с пламенем на протяжении нескольких часов.

- Сообщение о пожаре поступило в 18:24. По прибытию было установлено, что горит трава и камыш отдельными очагами на общей площади 1600 кв. метров. К 23 часам площадь пожара увеличилась до 1900 кв. метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте работали 48 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 44 человека и 7 спецмашин. Потушить пламя им удалось только к утру пятницы, 16 октября. Ликвидация была объявлена в 4:10. К счастью, никто не пострадал. До населенных пунктов огонь тоже не добрался.

Отметим, что четверг в Самарской области отметился сразу несколькими природными пожарами. Сначала загорелся камыш в районе Кашпира Приволжского района, потом вспыхнули трава и дачные домики в Стромиловском массиве Волжского района. Везде огонь успел пройти большие территории. Но из людей никто не пострадал.