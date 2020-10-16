В Самарской области теплая погода 15 октября побила рекорд 1974 года

Погода в октябре порадовала самарцев теплыми деньками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Самарской области установила новый рекорд. В четверг, 15 октября, сразу несколько метеостанций региона зафиксировали экстремально высокие температуры воздуха. Почти по-летнему вчера было жарко в Самаре, Большой Глушице, Тольятти, Новодевичье, Безенчуке, Кинель-Черкассах, Аглосе, Авангарде, Челно-Вершинах, Клявлино и в Серноводске.

Теплее всего 15 октября было в Кинель-Черкассах. Там температура воздуха, по данным Приволжского УГМС, поднялась до 22,7 °С, что на 1,5 °С выше, чем в 1974 году. Второе место у Большой Глушицы, где зафиксировали 22,6 °С. Третье — у Серноводска, там воздух прогрелся до 22 °С.

В 10 населенных пунктах погода побила рекорд 1974 года. В Самаре были превышены значения 2009 года. В областной столице вчера зафиксировали 21,8 °С. Отклонение от предыдущего значения составило 2,1 °С.

Отметим, что в выходные погода в Самарской области будет уже не такой радужной. В регионе похолодает и нагрянут дожди.