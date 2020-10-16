Жителям Самары объяснили, как в октябре 2020 года получить права и зарегистрировать автомобиль. Прием ведется и по предварительной записи через портал госуслуг, и в порядке живой очереди. Заявление на замену водительского удостоверения можно отправить на электронную почту экзаменнационного подразделения ГАИ Самарской области.

Всем посетителям отделений обязательно измеряют температуру, проводят дезинфекцию рук. Без масок на прием никого не пустят.

Записаться на прием или же отправить заявление на замену прав, можно во всех отделениях. Ниже приводим адреса.

РЭО ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре (reosamara@mvd.ru): ул. Республиканская, д. 106 (регистрационное отделение) тел. 88463311703, ул. Алма-Атинская, д. 29 «Б» (экзаменационное отделение), тел. 88463311701. РЭО ГИБДД УМВД России по г. Тольятти (reotolyatti@mvd.ru): г. Тольятти, ул. Заставная, д. 1, тел. 88482270564, 88482270568; РЭО ГИБДД МУ МВД России «Сызранское» (reoszr@mvd.ru): г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 1 «А», тел. 88464988341 РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Жигулевску (reoghig@mvd.ru): г. Жигулевск, ул. Пушкина, д. 37, тел. 88486221630; РЭО ГИБДД О МВД России по городу Новокуйбышевску (reonovol@mvd.ru): г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, д. 16, тел. 88463564218; РЭО ГИБДД О МВД России по г. Чапаевску (reochap@mvd.ru): г. Чапаевск, ул. Красноармейская, д. 4, тел. 88463922028; РЭО ГИБДД О МВД России по г. Отрадный (reootrad@mvd.ru): г. Отрадный, ул. Новокуйбышевская, д. 28, тел. 88466123352 РЭГ ГИБДД ОМВД России Большечерниговскому району (reochern@mvd.ru): с. Большая Черниговка, ул. Чапаевская. д. 105, тел. 88467222848; РЭГ ГИБДД О МВД России по Исаклинскому району (reoisakl@mvd.ru): с. Исаклы, ул. Куйбышева, д. 91, тел. 88465422359; РЭО ГИБДД МО МВД России «Кинельский» (reokinel63@mvd.ru): пгт. Усть-Кинельский, ул. Элитная, д. 1, тел. 88466321126; РЭГ ГИБДД ОМВД России по Кошкинскому району (reokoshki@mvd.ru): станция Погрузная, ул. Рабочая, д. 1 «Б», тел. 88465022443; РЭО ГИБДД ОМВД России по Красноярскому району (reokryar@mvd.ru): пгт. Новосемейкино, ул. мира, д. 8, тел. 88462296003; РЭО ГИБДД МО МВД России «Нефтегорский» reoneft@mvd.ru): г. Нефтегорск, ул. Спортивная, д. 24, тел. 88463521166; РЭО ГИБДД МО МВД России «Похвистневский»reopohvist@mvd.ru): г. Похвистнево, ул. Строителей, д. 1, тел. 88465624447; РЭО ГИБДД ОМВД России по Сергиевскому району (reosergievsk@mvd.ru): с. Сергиевск, ул. Ленина, д. 97, тел. 88465524377; РЭО ГИБДД ОМВД России по Безенчукскому району (reobezenchuk@mvd.ru): пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 182, тел. 88467623461.