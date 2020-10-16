Пять новых очагов АЧС выявили в Самарской области

Африканская чума свиней продолжает шагать по Самарской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Самарской области выявили еще 5 очагов африканской чумы свиней. Новые случаи зафиксировали в Красноярском, Безенчукском и Волжском районах, а также в Новокуйбышевске.

- В Красноярском районе от АЧС погибла домашняя свинья в селе Воздвиженка, в Безенчукском районе нашли 7 мертвых кабанов на территориях ООО «Волжское» и общества охотников и рыболовов «Кануевское». Еще один дикий кабан погиб возле Новокуйбышевска, другой — в Волжском районе, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Самарской области.

Напомним, что с начала 2020 года в Самарской области выявили 115 случаев АЧС - погибли 47 диких кабанов и 66 домашних свиней. Кроме того, два раза геном АЧС выявили в продукции животноводства. На всех территориях, где был обнаружен вирус, ввели карантин.