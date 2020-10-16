В Тольятти водитель на «Ларгусе» залетел под припаркованный грузовик

Водитель легковушки слишком разогнался и не справился с управлением Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 15 октября, в Центральном районе Тольятти произошло серьезное ДТП. Около 7:30 на улице Комсомольской автомобиль «Лада Ларгус» влетел в большегруз.

- За рулем «Ларгуса» находился 52-летний водитель. В пути следования он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль Mercedes-Benz, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

От удара вся передняя часть легковушки оказалась смята. При этом водитель отделался довольно легкими травмами. Медики осмотрели его и назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.