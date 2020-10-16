В Самарской области у пенсионерки украли велосипед, на котором она ездила в больницу

Александр Квасов помог найти похищенное Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На днях участковый Александр Квасов отдыхал у себя дома после суточного дежурства, когда около восьми вечера ему позвонила директор одного из магазинов в селе Утевка. Она заявила, что от ее торговой точки кто-то похитил велосипед 71-летней пенсионерки. Полицейский, несмотря на выходной, собрался и поехал на место событий, где встретил плачущую потерпевшую.

- Женщина рассказала, что оставила велосипед у входа. Через 15 минут его уже не было. Велосипед, который подарил внук, был ей очень дорог. На нем она ездила в больницу, в магазин, на почту, - сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Лейтенант полиции провел опрос очевидцев и узнал, что они видели возле магазина подозрительного человека в светлой клетчатой куртке. Его же запомнила и пострадавшая. Квасов также посмотрел камеры наружного наблюдения, на которых зафиксировано, как этот мужчина уехал на пропавшем двухколесном транспортном средстве. Александр хорошо помнит почти всех на своем участке и узнал похитителя.

Подозреваемым оказался 41-летний местный житель. Он сначала отрицал свою причастность к случившемуся, но под тяжестью доказательств все-таки сознался. Злоумышленник объяснил, что просто не хотел идти домой пешком.

По факту кражи в МО МВД России "Нефтегорский" возбуждено уголовное дело. Велосипед вернули его законной владелице. Расследование продолжается.