В СамГУПС открылась лаборатория, где студенты смогут изучить устройства железнодорожной инфраструктуры

Новое оборудование поможет закрыть потребность филиала в проведении лабораторных работ сразу по нескольким дисциплинам. Фото: СамГУПС.

В филиале Самарского государственного университета путей сообщения в Нижнем Новгороде на кафедре «Техника и технология железнодорожного транспорта» открылась новая лаборатория «Железнодорожный путь и искусственные сооружения». Там студенты 3 и 4 курсов смогут изучать сооружения инфраструктуры железной дороги и делать лабораторные работы.

- В составе лабораторного комплекса три действующих (сборно-разборных) макета и один электрифицированный обучающий стенд: макет моста из трех секций, макет двухпутного железнодорожного тоннеля, макет устройства бесстыкового пути и электрифицированный обучающий стенд «Искусственные сооружения», - рассказали в пресс-службе СамГУПС.

Новое оборудование поможет закрыть потребность филиала в проведении лабораторных работ сразу по нескольким дисциплинам. Также лабораторную базу задействуют в подготовке студентов специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».