В Тольятти у сотрудника школы № 86 нашли коронавирус

COVID-19 добрался и до школ региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти в одном из учебных заведений выявили коронавирус. Заразился работник школы № 86. Об этом на заседании оперативного штаба рассказала руководитель департамента образования города Лариса Лебедева.

- У сотрудника школы подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекцией. Из-за этого учащиеся двух классов временно отстранены от посещения школы. Обучение они пока будут проходить дистанционно, - сообщили в пресс-службе мэрии Тольятти.

Также чиновники рассказали о ситуации в гимназии № 35. Ранее появилась информация, что коронавирус добрался и до нее. Но в мэрии опровергли эти слухи. По данным городской администрации на 15 октября, сейчас в гимназии болеют только гриппом и ОРВИ. Эти заболевания подкосили 68 учеников, это 7,2% от общего числа, и 10 педагогов (23,8%).