В Тольятти сформировали бездефицитный проект бюджета на 2021 год

Доходы и расходы запланированы в размере 10,1 млрд рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации Тольятти рассмотрели проект бюджета на 2021 год, который сформирован бездефицитным. Об этом говорится в сообщении мэрии.

На следующий год доходы и расходы запланированы в размере 10,1 млрд рублей. При этом собственные доходы составляют 7,2 млрд рублей, а безвозмездные перечисления из вышестоящих бюджетов 2,9 млрд рублей.

Как отметил глава города Сергей Анташев, в следующем году стоит задача выйти из сложной экономической ситуации, образовавшейся в условиях пандемии из-за распространения коронавируса. По оценкам мэрии, в текущем году город недополучил доходов на 663 млн рублей.

При этом в следующем году на социальную сферу будет направлено 52% расходов.

В дальнейшем проект бюджета будет вынесен на публичные слушания, после чего его направят на утверждению в городскую думу.