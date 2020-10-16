В Самаре фильм «Глубже!» покажут в мягких кинотеатрах

Что посмотреть в Самаре на выходных?

22 октября в прокат выходит фильм «Глубже!». В центре сюжета история о неудачливом театральном режиссере, который остался без работы и решил зарабатывать съемками в неожиданном жанре.

Молодой режиссер, мастер психологической глубины и знаток системы Станиславского меняет мир к лучшему в сложных предлагаемых обстоятельствах. Главного героя сыграл Александр Паль, также в фильме снялись Антон Лапенко, Любовь Аксенова, Сергей Бурунов и Игорь Угольников.

Возрастное ограничение 16+.

Одними из первых вы сможете посмотреть фильм в «Мягком кинотеатре». Расписание сеансов и билеты на comfortkino.ru и в мобильном приложении «Мягкий кинотеатр» appmsk.comfortkino.ru.