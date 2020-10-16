На АвтоВАЗе отменили заграничные командировки и попросили сотрудников не ходить в людные места

Новые ограничение будут действовать до 2 ноября

На АвтоВАЗе и его дочерних предприятиях утвердили новые ограничения и рекомендации для борьбы с коронавирусом.

Как сообщают в профсоюзе автозавода, с 15 октября по 2 ноября отменяются или переносятся командировки за рубеж и по регионам России, отменяются очные собрания, все они будут проводиться в формате видеоконференций, также отменяются или переносятся очные программы обучения.

Сотрудникам предприятия рекомендуется отменить личные поездки в другие регионы или за границу, а также не посещать места массового скопления людей.

В Самарской области с начала пандемии выявлено 13 714 заразившихся коронавирусом, в Тольятти более 2 тыс. Ежедневно в регионе фиксируется более 100 заболевших, в том числе 136 в пятницу, 16 октября.