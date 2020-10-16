В Кинельском районе открыли аллею памяти учителей-фронтовиков

В Георгиевке появилась аллея памяти

В селе Георгиевка Кинельского района Самарской области открылась аллея памяти, посвященная учителям-фронтовикам. Она расположилась около Георгиевской школы - с инициативой установки такой аллеи выступили сами жители села. Они решили установить возле школы памятный знак и благоустроить территорию. После этого часть средств собрали сами сельчане и получили софинансирование от области.

- Сегодня наша фракция готовит законодательную инициативу по созданию эффективного механизма вовлечения населения муниципальных образований в Самарской области в развитие их территорий. Необходимо закрепить для муниципалитетов возможность определять в своих проектах бюджетов долю средств на эти расходы, - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин, который вместе с жителями принимал участие в реализации проекта.

В торжественном открытии аллеи приняли участие школьники и взрослые жители села. Они возложили цветы к памятному знаку, а затем почтили минутой молчания память героев.