Самарцам объяснили, куда звонить с ОРВИ

Озвучен телефон горячей линии координационного центра для больных пневмонией, ОРВИ и коронавирусом в Самаре. Сюда нужно звонить, если у вас появились высокая температура и другие признаки простудного заболевания. Работают специалисты линии с 8.00 до 20.00. Звонить на горячую линию при признаках ОРВИ нужно по телефонам: 8(800)30-22-163 и 8(846)30-77-778.

В минздраве отметили, что инфекция, которая сейчас гуляет по региону, отличается высокой контагиозностью. Но в большинстве случаев пациенты болеют в легкой форме, поэтому лечить болезнь можно на дому под наблюдением врачей поликлиники. Самое главное: при признаках заболевания обязательно принять противоэпидемиологические меры: носить маску, мыть руки, оградить контакты. И обратиться к врачу, вызвав медиков на дом.

Это можно сделать, позвонив в поликлинику по месту жительства или на горячую линию нового координационного центра, если дозвониться в свое медучреждение не получается.

А вот в неотложку или скорую стоит звонить, если температура в 38 градусов держится больше 3 дней, сильно затруднено дыхание, а при физической нагрузке возникает серьезная одышка. Днем нужно звонить в свою поликлинику, а с 20.00 - в скорую помощь по телефонам 103 и 112.