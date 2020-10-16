Четыре матча баскетбольной «Самары» перенесли из-за коронавируса

Кто именно в «Самаре» болеет коронавирусом и как их самочувствие, не уточняется. Фото: БК «Самара».

В баскетбольном клубе «Самара» объявили, что в команде у трех баскетболистов есть симптомы заболевания коронавирусом. Из-за этого ближайшие игры волжан против «Университета-Югры» и «Новосибирска», которые должны были пройти 18 и 21 октября, перенесли.

- В результате планового тестирования на коронавирусную инфекцию у троих игроков нашей команды выявлены симптомы заболевания. Кроме того, ранее с просьбой о переносе матча в наш клуб обратился «Новосибирск», игроки которого уже несколько дней находятся на самоизоляции, - рассказали в пресс-службе БК «Самара».

Сейчас баскетболисты находятся на самоизоляции.

Кроме того, перенесли еще две игры «Самары» - с «Востоком-65» и «Иркутом», которые должны были пройти 28 и 31 октября.

Кто именно в «Самаре» болеет коронавирусом и как их самочувствие, не уточняется.