В Самарской области в детском саду ребенок погиб, подавившись деталью конструктора

Следователи устанавливают, что именно привело к смерти ребенка

В Борском районе Самарской области произошло ЧП. В одном из детских садов умер 4-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

По данным следствия, в четверг, 15 октября, малыш был в детском саду и предположительно подавился деталью конструктора. Спасти мальчика не удалось.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Сейчас следователи выясняют, что именно произошло в детском саду. Назначено судебно-медицинское исследование.