Капитан дальнего плавания из Тольятти хотел купить биткоины, но лишился 2,2 млн рублей

В обстоятельствах этого дела теперь предстоит разбираться полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В тольяттинскую полицию на днях был вынужден обратиться Григорий С. – капитан дальнего плавания, который стал жертвой мошенников.

Этим летом мужчина решил купить биткоины, зарегистрировался на виртуальной платформе, где можно было «разжиться» криптовалютой, и вскоре после этого с ним связался «брокер» Михаил.

Михаил выведал у тольяттинца много важной, личной, а главное - крайне полезной информации, которая позволила ему взять по паспорту Григория кредит на 2,2 млн рублей, а денежки присвоить. Тольяттинец только успевал получать СМС-ки о списании денег с банковской карты, привязанной к его номеру телефона.

Что и в какой момент пошло не так, теперь предстоит выяснять правоохранительным органам, решение о возбуждении уголовного дела еще не принято, проводится проверка. Естественно, шансы вернуть деньги минимальны.