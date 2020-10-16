Стал известен соперник «Самары» по 1/4 финала Кубка России по баскетболу

Даты матчей объявят позже. Фото: БК "Самара".

Определился соперник «Самары» по четвертьфиналу Кубка России по баскетболу. Волжане встретятся с «Университетом-Югрой», сообщает пресс-служба самарцев.

- Соперник нашей команды определялся в противостоянии «Университета-Югры» и «Тамбова». Оба матча прошли в Тамбове. В первом сильнее были хозяева (78:74), но сегодня победу одержали сургутяне (92:82). За счет лучшей общей разницы «Университет-Югра» проходит в четвертьфинал, - рассказали в БК «Самара».

Даты матчей четвертьфинала объявят позже.

Напомним, «Самара» - действующий обладатель Кубка России по баскетболу. В прошлом сезоне волжане в двухматчевом противостоянии обыграли Темп-СУМЗ-УГМК.

Всего же в Самару Кубок России приезжал три раза – также трофей дважды брали «Красные Крылья» (в 2012 и 2013 годах).