Тольятти в лидерах за сутки: стало известно, где и как болеют коронавирусом в Самарской области

Чаще всего коронавирус выявляют у пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусом, больше всего заболевших нашли в Тольятти и Самаре, сообщают в региональном оперштабе.

В Тольятти за сутки 41 новый случай, в Самаре - 39. Следом идут Приволжский район, где 17 новых заразившихся, Красноярский район с 10 новыми больными, где ранее была зафиксирована вспышка в Потаповском пансионате для инвалидов (психоневрологический интернат).

Чаще всего коронавирус выявляют у пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией, таких на этот раз 89 человек. Еще 24 выявлено из числа контактных, 23 при профосмотрах.

За прошедшие сутки скончались три женщины в возрасте 54, 73 и 82 лет, все они страдали заболеваниями эндокринной системы. Всего умерли 219 человек.

За сутки по выздоровлению выписали 183 человека, всего вылечились 80% заболевших.

Из-за большого количества заразившихся на АвтоВАЗе приняли решение временно отказаться от заграничных командировок и рекомендовали работникам не посещать места с большим скоплением людей.