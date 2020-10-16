Более 200 тысяч доз детских вакцин от гриппа поступили в Самарскую область

Вакцина поступила в Самарскую область

Более 200 тысяч доз детских вакцин от гриппа доставлено в Самарскую область, это уже вторая партия.

Сейчас в регионе идет масштабная вакцинация, уже привито более 600 тыс. человек, в том числе 157 тыс. детей. Прививают в первую очередь детей, пожилых и пациентов с хроническими заболеваниями, поскольку они относятся к группе риска.

Всего планируется вакцинировать 60% населения, чтобы создать коллективный иммунитет. В целом в регион поступит около 2 млн вакцин, скоро появится вторая партия для взрослых.

Вакцинация от гриппа актуальна, поскольку заболевшие подвержены заражению коронавирусом. По данным на пятницу, 16 октября, в регионе выявлено 136 новых случаев заражения Covid-19, большинство из них - люди, уже имеющие простудные заболевания.