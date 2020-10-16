Жители Самары недоедают мяса и овощей

Самарцам не хватает овощей и фруктов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Самарской области питаются не самым лучшим образом. По данным Самарастата, средний житель региона недоедает мяса на 16%, молочных продуктов на 15%, а овощей и фруктов в нашем рационе не хватает ровно наполовину.

А вот конфет, сахара и пирожных мы едим слишком много - на 30% больше, чем полагается по норме. В среднем в рационе жителей региона слишком много жиров и дефицит белка.

Роспотребнадзор в рамках нацпроекта «Демография» запустил проект «Здоровое питание», информационным партнером которого стала «Комсомолка». В честь Дня здорового питания мы запускаем флешмоб, который называется #МОЯЗДОРОВАЯЕДА. Для участия в нем нужно выложить на своей странице в социальной сети фотографию полезного блюда собственного приготовления и поставить хештег. Лучшие работы попадут на сайт kp.ru.