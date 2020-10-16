Жителя Самарской области дважды обманули на ставках на спорт

Парень надеялся выиграть миллионы, а в итоге потерял все деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самарской области потерял больше сотни тысяч рублей на ставках на спорт, причем один и тот же человек «развел» его дважды:

- Я за этим парнем с весны прошлого года следил, у него сайт свой был, он выкладывал скрины, как ставил миллионы и выигрывал на ставках, - жаловался позже Андрей (имя изменено. Прим. автора). – Я решился написать ему, мы познакомились, я перевел ему 25 тысяч рублей, еще 30 тысяч положил на свой счет в букмекерской конторе, а ему дал все пароли-явки. А он, вместо того чтобы выиграть мне 3 млн рублей, как обещал, все проиграл.

Фиаско Андрея ничему не научило: через год он снова списался с тем же парнем. Тот обещал ему «несгораемую сумму», которая «точно-преточно» вернется, что бы ни произошло. Андрей перевел ему еще 105 тысяч рублей, которые, конечно же, больше к нему не вернулись.

Сейчас жертва собственной доверчивости просит защиты у полиции, к своему заявлению обещает приложить скрины переписки.

Напомним, это не первый раз, когда жители Самарской области теряют огромные деньги, надеясь заработать при помощи ставок в интернете. Сейчас в Октябрьском районном суде рассматривают запутанное уголовное дело: один из самарских бизнесменов, потеряв 300 тысяч рублей, решил «припугнуть» тех, кто его обманул, и в итоге оказался на скамье подсудимых.

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