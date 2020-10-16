Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев занял второе место в списке лучших игроков ФНЛ в сентябре

В шести матчах в сентябре Сергеев забил шесть голов. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

ФНЛ опубликовала тройку лучших игроков лиги в сентябре. Второе место занял нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Он уступил только вратарю «Нижнего Новгорода» Артуру Анисимову.

- На второе место мы поставили нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. В сентябре он забил 6 голов в 6 матчах первенства (включая хет-трик в матче с брянским «Динамо»). При этом в октябре форвард продолжил наращивать обороты, забивая в каждом матче. Хороший задел уже на первое место по итогам месяца сделан, но впереди еще три тура, - отметили в ФНЛ.

Третьим стал центральный защитник «Алании» Хетаг Кочиев.

Напомним, Иван Сергеев перешел в «Крылья Советов» из «Торпедо» в это трансферное окно. Сейчас он с 11 голами возглавляет гонку бомбардиров ФНЛ.

«Крылья» же идут на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Нижнего Новгорода» на два очка. Ближайший матч самарцы проведут дома против астраханского «Волгаря». Встреча пройдет в субботу, 17 октября, на «Самара Арене».