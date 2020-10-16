Федеральный проект «Мама-предприниматель» стартовал в Самарской области по нацпроекту

Участницы программы могут выиграть грант в 100 тыс. рублей для реализации бизнес-проекта

В Самарской области стартовала федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель», которая проводится по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В регионе проект проводится уже третий год, его участницами становятся женщины с несовершеннолетними детьми, а также находящиеся в декретном отпуске. Обучатся могут молодые мамы, которые уже являются начинающими предпринимателями или зарегистрированы как самозанятые, а также те, у которых просто есть бизнес-идея. Во время обучения им помогают оценить перспективность бизнес-идей, получить рекомендации экспертов, найти новых клиентов и партнеров или выиграть грант.

- Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, мог самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь, – сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В этом году участие в программе принимают 75 молодых мам. Обучение организовано в Самаре, Тольятти и Сызрани. По его итогам состоится конкурс, каждая из участниц программы сможет представить свой проект и побороться за грант в 100 тыс. рублей для реализации своей бизнес-идеи.