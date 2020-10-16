Лесной пожар под Самарой тушили 189 пожарных

Пожар произошел в Дубово-Уметском участковом лесничестве. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области в Дубово-Уметском участковом лесничестве произошел пожар. По данным регионального МЧС, сообщение поступило в четверг, 15 октября, в 16:30. Огонь прошел по лесному покрытию на площади в 37,2 га, также горело 20 га сухой травы.

В пятницу, 16 октября, пожар был локализован на площади в 0,1 га. На месте работали 189 человек и 40 единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее произошел крупный пожар на Стромиловских дачах под Самарой, где горели восемь дачных домов и трава. Также природный пожар тушили в Волжском районе. Везде причиной пожаров стал человеческий фактор.