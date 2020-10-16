В "СамАрте" отменили спектакли из-за коронавируса в труппе

В труппе СамАрта нашли коронавирус. Положительный результат получили три человека из коллектива, сейчас все актеры до 24 октября на карантине, а некоторые спектали пришлось перенести из-за вспышки инфекции.

- Мы перенесли спектакли "Трехгрошовая опера", "Женитьба Бальзаминова". И совсем пришлось отменить "Иванова", - рассказали в театре.

Сейчас в СамАрте проходит полная обработка всех помещений, дезинфекция зрительного зала и сцены и здесь надеются, что распространение инфекции быстро удастся остановить.

Напомним, что ранее стало известно о вспышке коронавируса в Потаповском интернате для инвалидов и пациентов с психическими заболеваниями. Здесь заболели более 40 человек.