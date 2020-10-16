Экс-капитан и тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов возглавил «Астану»

Андрей Тихонов – любимец самарских болельщиков. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Бывший капитан и тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов стал главный тренером казахстанской «Астаны». Сообщение об этом появилось в пятницу, 16 октября, на официальном сайте клуба.

- Андрей Валерьевич стал первым капитаном в истории нашего клуба, выиграв в 2009 году титул лучшего игрока чемпионата, серебряные медали и на долгое время войдя в список лучших ассистентов в истории клуба, - отметили в «Астане».

За «Крылья Советов» Тихонов выступал с 2000 по 2004 год, а также в 2008 году. Вместе с зелено-бело-синими он добивался наивысшего достижения для самарцев – бронзовых медалей чемпионата России. Кроме того, в 2017 и 2018 годах Андрей Тихонов был главным тренером «КС». Тогда специалист вывел команду из ФНЛ в РПЛ.