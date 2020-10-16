В Самаре начал работу Волжский инвестиционный саммит

Участники саммита обсуждают последние тенденции в экономике и в сфере государственно-частного партнерства

Второй Волжский инвестиционный саммит начал свою работу в Самарской области. Основной акцент обсуждения сделан на инвестициях и наработке партнерских отношений в сложившейся экономической ситуации. Участники саммита обсуждают последние тенденции в экономике и в сфере государственно-частного партнерства. В этом году в условиях пандемии саммит проходит в очно-дистанционном формате - в сети интернет и на инновационной площадке Куйбышевской железной дороги.

«Рад, что этот форум, несмотря на определенные ограничения, вновь проводится на самарской земле. В прошлом году мы приняли гостей из 22 стран мира, 16 регионов и 27 городов России. В этом году по понятным причинам мы изменили формат мероприятия. Но очень важно, что неизменными остались его цели: это налаживание прочных связей в финансовой и инвестиционной сферах, масштабирование лучших практик взаимодействия государства, бизнеса и институтов развития», – сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, открывая саммит.

Саммит также выступает площадкой по привлечению инвестиций в регион. Сейчас в области реализуются 74 проекта на общую сумму привлекаемых внебюджетных инвестиций в 150 млрд рублей. Самарская область входит в число шести регионов-лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской областью, республикой Башкортостан и Ханты-Мансийским автономным округом.

Ключевым моментом саммита стало подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Самарской области и АНО "Университет 20.35".