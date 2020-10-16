"Самарская лука" победила в конкурсе по развитию экотуризма

Самарская лука победила во всероссийском конкурсе по развитию экотуризма

Проект по развитию экотуризма "Самарской луки" стал победителем всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров. В нем участвовали 219 заявок из 81 региона. От Самарской области представили проект, цель которого повысить туристический поток до 1,6 млн человек в год и не навредить природу нацпарка. Победа позволит создать туристско-рекреационный кластер и закрепить за регионом статус одного из центров эко-туризма страны.

- Благодарю всех земляков, которые не остались в стороне и поддержали Самарскую луку, нашу жемчужину Поволжья. Я рассчитываю, что совместными усилиями мы в ближайшее время достойно реализуем этот проект, который станет драйвером развития туризма Самарской области, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

До 15 ноября регионам будут помогать создавать полностью упакованные продукты, которые уже представят инвесторам и экспертам профильных министерств.