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"Самарская лука" победила в конкурсе по развитию экотуризма

Победа позволит создать туристско-рекреационный кластер на территории региона
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Самарская лука победила во всероссийском конкурсе по развитию экотуризма

Самарская лука победила во всероссийском конкурсе по развитию экотуризма

Проект по развитию экотуризма "Самарской луки" стал победителем всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров. В нем участвовали 219 заявок из 81 региона. От Самарской области представили проект, цель которого повысить туристический поток до 1,6 млн человек в год и не навредить природу нацпарка. Победа позволит создать туристско-рекреационный кластер и закрепить за регионом статус одного из центров эко-туризма страны.

- Благодарю всех земляков, которые не остались в стороне и поддержали Самарскую луку, нашу жемчужину Поволжья. Я рассчитываю, что совместными усилиями мы в ближайшее время достойно реализуем этот проект, который станет драйвером развития туризма Самарской области, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

До 15 ноября регионам будут помогать создавать полностью упакованные продукты, которые уже представят инвесторам и экспертам профильных министерств.