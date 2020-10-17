Серия циклонов принесет в Самару неустойчивую погоду

В Самаре похолодает

Синоптики рассказали, какая погода приходит в Самарскую область в ближайшие дни. Характер ее будет определять череда циклонов, которые перемещаются с запада на восток. Он принесет уже в выходные в регион холодный атмосферный фронт. Результатом этого стане понижение температуры воздуха, а также небольшие дожди и облачность.

На следующей неделе погода тоже будет неустойчивая, и пасмурные дни с дождем будут чередоваться с солнечными и теплыми.

Также по прогнозу во второй декаде октября температура будет на пять градусов выше нормы в этом месяце. Кстати, синоптики предупреждали, что температура зимой в Самаре в 2020 - 2021 году будет выше нормы.