Вопросы социальной политики обсудили на заседании "Единой России"

В Самаре на заседании комитета по социальной политике партии "Единая Россия" обсудили важные вопросы современного общества. В дальнейшем на площадке реготделения будет площадка для конструктивного диалога лидеров общественного мнения и активистов.

Один из основных вопросов - социальные контракты. О них многие общественники слышали впервые. А ведь именно они должны стать механизмом помощи малоимущим гражданам. С 2010 года этой возможностью воспользовались более 15 тысяч человек, а денежные выплаты по соцконтрактам составили более 45 млн.рублей. За последний годв регионе уже зарегистрировали 1416 контрактов.

Также на заседании поговорили об успехах в привлечении медицинских специалистов. Однако С 2010 года этой возможностью воспользовались более 15 тысяч человек, а денежные выплаты по соцконтрактам составили более 45 млн.рублей Марина Сидухина отметила, что также стоит обращать внимание на удовлетворенность медицински обслуживанием со стороны населения.

После того, как к разговору подключились общественники, были подняты очень важные вопросы, например в Жигулевске сейчас нет роддома, в поликлинику выстраиваются очереди. И эти проблемы требуют комплексной проработки.