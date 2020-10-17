Дмитрий Азаров - о задачах "Единой России": "Нам нужно быть вместе с людьми"

Заседание прошло в видеоформате

В Самаре на заседании регсовета "Единой России" обсудили стоящие перед партией задачи. Секретарь реготделения Дмитрий Азаров, открывая заседание, отметил, что сегодня очень важно, чтобы местные отделения стали центрами общественного взаимодействия. И сегодня очень важно помочь жителям справиться с падением доходов из-за пандемии, которое на себе ощутила каждая семья.

Сегодня именно депутаты на местах решают вопросы, связанные со школьным питанием и его качеством, вывозом ТКО, благоустройством пространств.

Сегодня с Единой России, как с партии получившей большинство голосов на прошедших выборах, большой спрос.

- Мы должны быть ВМЕСТЕ С ЛЮДЬМИ в этот сложный момент! Нам необходимо заново организовать систему общественного контроля за получением гражданами услуг, от которых зависит качество их жизни на местах, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Одной из задач партии станет создание социально-ориентированного бюджета в каждом муниципальном районе, в городе и регионе.

- В послании Губернатора Самарской области прозвучало предложение выделять до 5 % местных бюджетов на инициативы граждан. Сейчас мы работаем над тем, чтобы эта норма была закреплена законодательно, - отметил лидер местной фракции партии Александр Живайкин.