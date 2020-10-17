В Самаре презентовали книгу о культурной элите Куйбышева

Добрусин презентовал новую книгу

В Самаре презентовали книгу о культурной элите "Запасной столицы". Автор этого произведения - Виталий Добрусин. Он напомнил о людях, которые были эвакуированы сюда в годы войны, это актеры, журналсты, музыканты и художники, люди, жизнь которых была связана с нашим городом.

-Мне приятно поделиться с вами памятью – памятью о запасной столице, памятью о великом Параде, который прошел 7 ноября 1941 года. Это и воспоминания о исполнении «Седьмой симфонии» Шостаковича, которая состоялась в нашем городе, - рассказал Виталий Добрусин.

Одной из находок книги стала судьба артиста Большого театра Владимира Кудряшова. Сейча герою 97 лет и он был живым свидетелем многих событий о чем с удовольствием рассказал автору книги.

Презентация книги "Культурная элита запасной столицы» - одно из нескольких сотен мероприятий, посвященных юбилейному X Параду памяти, которые пройдут в регионе. Прямо сейчас на площади Куйбышева открыта выставка, которая посвящена 10-летию Парада Памяти.