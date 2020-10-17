Самарский астролог рассказала всю правду о ретроградном Меркурии

Чего ждать самарцам от Ретроградного Меркурия

Разговоры о ретроградном Меркурии и его влиянии на судьбу и жизнь человека в последние дни активировались. Жителей Самары волнует: что же происходит и чего ждать от этих тяжелых дней. Впрочем, не у всех мнение столь однозначное. Самарский астролог Ольга Андреева рассказала, стоит ли ждать особых неприятностей от ретроградного Меркурия.

- Приближается очередной период ретро Меркурия (с 14 октября по 03 ноября 2020г.), который в народе окутан страхами, сложностями, негативом.

Но ведь если вспомнить свою жизнь когда Вы не знали такого понятия как "ретро меркурий", возможно она была более гармоничной?

Когда вы читаете прогноз, где пишут что все в этот период ломается, сгорает, бумаги не подписываются - вы этим формируете убеждение в своей психике и получаете готовую установку.

И даже если вы не особо верите в это (а мы помним, что Меркурий не всегда умеет качественно отфильтровывать информацию), а просто прочитали и дальше у вас вдруг ломается телефон..психика все равно схватила негатив.

Что происходит в этом случае? Скажите "ну да, наверное, прочитала же я вчера про ретро меркурий, вот работает же".

На самом деле в это время вы делаете очень ядовитую вещь - в себе, в своей психике вы формируете убеждение. У вас могли и раньше ломаться телефоны, автомобили, но именно в период ретро меркурия ваш мозг выцепляет эти события и дает им особый статус.

А вы прошли несколько периодов ретро меркурия, представляете сколько убеждений накопилось за это время?

Потом эти поломки у вас на автомате будут происходить.

Вы по сути берете и накачиваете свою психику убеждениями.

Если бы телефон сломался не в ретро период, вы возможно не придали этому значение.

И когда настает новый ретро период ваша психика сама как рефлекс пытается найти проблемы, все поломать. Вы из потока событий начинаете выцеплять и привязывать эти события к ретро Меркурию.

Вы их вспоминаете, одухотворяете, придаете энергии и психика начинает в это верить и воспроизводить.

Когда специально накачиваемся негативом - мы это и получаем.

Ретро периоды, затмения конечно, нужно учитывать, но должна быть задача под такой период.

Ретро фаза говорит, что желательно заняться в это время другими делами по этой планете. Чем управляет Меркурий в вашей натальной карте - то и следует переделать, т.е. возобновить старое.

Периоды ретро планет как хронометрики, которые определяют когда и что лучше делать. Например, зимой лучше не сеять семена в землю, это очевидно. Вот эти периоды тоже самое.

Чтобы были изменения нужно сбросить старое, старый опыт - для этого и даны ретро периоды.