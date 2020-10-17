Тольяттинская «Лада» не выиграла ни одного матча в домашней серии

Несмотря на поражения, в домашней серии "Лада" сумела набрать очки. Фото - ХК "Лада"

Тольяттинская «Лада» в пятницу, 16 октября, встречалась с ХК «Рязань». Этим матчем команда завершила очередную домашнюю серию в Высшей лиге.

«Лада» уступила со счетом 1:3, это уже пятое подряд поражение тольяттинской команды, неудачная серия началась еще во время выезда. Несмотря на поражения, в четырех домашних играх тольяттинцы сумели набрать очки за две ничьи в основное время в матчах с «Динамо» из Санкт-Петербурга и воскресенским «Химиком».

Теперь «Лада» отправится на выезд и 22 октября начнет серию игрой с альметьевским «Нефтяником».