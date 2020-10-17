Почти все жилые дома в Самаре подключены к отоплению

На 100% обеспечены теплом дома в трех районах города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре к отоплению подключены 10 175 жилых многоквартирных домов, что составляет 99,3% от общего количества. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

На 100% обеспечены теплом дома в Красноглинском, Куйбышевском и Ленинском районах. В целом по городу осталось подключить к отоплению 75 домов.

Полностью обеспечены теплом больницы, поликлиники, детские сады и школы.

В городе работает горячая линия, куда жители Самары могут обратиться круглосуточно. По данным мэрии, отработано около 200 заявок.