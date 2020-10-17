Сызранец купил продуктов на 2,5 тыс. рублей, используя украденную банковскую карту

Сызранец украл карту на празднике у своего знакомого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани предъявлено обвинение 24-летнему местному жителю, который, используя украденную банковскую карту, купил продуктов в супермаркетах на 2,5 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, банковской картой он завладел на празднике у одного из своих знакомых. Он увидел, как карту выронила 34-летняя женщина, но говорить об этом ей не стал, а забрал карту себе. Обнаружив, что карта имеет функцию бесконтактной оплаты, он отправился за покупками.

Когда владелице карты стали приходить сообщения о совершаемых платежах, она заблокировала карту и обратилась в полицию.

Через знакомых, которые были на празднике, полицейские установили личность предполагаемого похитителя карты. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сызранцу грозит до шести лет лишения свободы.