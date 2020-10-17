В Самарской области выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом

Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 13 854 заразившихся

В Самарской области по состоянию на 17 октября выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 13 854 заразившихся. Из них порядка 80% вылечились, в том числе 80 человек – по итогам суток. Зафиксировано 4 новых смертельных случая, всего умерло 223 человека.

Всего по стране выявлено 1,38 млн заразившихся, за прошедшие сутки 14 922 новых случаев в 85 регионах России.