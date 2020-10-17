В Самаре и Сызрани по 20: стало известно, где и как в Самарской области заболели коронавирусом

Чаще всего коронавирус выявляют у пациентов, уже болеющих ОРВИ и гриппом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самарской области выявили 140 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, больше всего заразившихся зафиксировано в Тольятти – 25, по 20 новых случаев прибавилось в Самаре и Сызрани.

Чаще всего коронавирус выявляют у пациентов, уже болеющих ОРВИ и гриппом, за сутки из общего количества заразившихся таких 97 человек. При профосмотрах вирус выявили у 29 человек, еще у 14-ти – из числа контактных.

Скончались еще 4 человека. Среди них 72-летний мужчина, страдавший заболеванием эндокринной системы, и 82-летний мужчина с онкологическим заболеванием. Умер 68-летний мужчина с заболеванием сердечно-сосудистой системы и 79-летняя женщина с заболеваниями эндокринной системы и сердечно-сосудистой системы. Всего умерло 223 человека.

По выздоровлению за сутки выписали 80 человек, всего вылечились 10 914 пациентов.