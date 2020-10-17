В ОНФ выявили в школах нехватку рабочих тетрадей

Предлагается выкладывать электронные версии тетрадей в открытом доступе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты ОНФ выявили нехватку рабочих тетрадей в российских школах, в том числе в Самаре.

Активисты ОНФ продолжают контролировать, насколько школы страны обеспечены учебными пособиями и происходит ли сокращение использования рабочих тетрадей. Такие тетради дороги, их приобретение могут позволить себе не все родители. Так, выявлены регионы, где при подготовке к школе многодетная семья до 3 тыс. рублей тратит только на приобретение рабочих тетрадей.

Эксперты ОНФ также выявили, что в Самаре в одной из школ города учитель по математике предложил классу заниматься по более сложной программе, для которой требовались рабочие тетради. Поскольку их могли купить не все, учитель разрешил ксерокопировать листы тетрадей и работать в них. Но, как сообщают в ОНФ, в таком виде тетради нельзя использовать в учебном процессе, поскольку они не соответствуют санитарным требованиям.

В ОНФ предлагают правительству страны оказывать помощь родителям в приобретении подобных тетрадей и устранить их дефицит в школах региона. Также предлагается выкладывать электронные версии тетрадей в открытом доступе.