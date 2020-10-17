Госпиталь ветеранов войн в Самаре примет пациентов с коронавирусом

В госпитале оборудовано отделение для пациентов в тяжелом состоянии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн подготовили для приема пациентов с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Персонал госпиталя обеспечен средствами индивидуальной защиты, закуплены необходимые медицинские препараты. Всего подготовлено 240 коек, 24 из них – для оказания помощи пациентам в тяжелом состоянии. В отделении для таких пациентов установлены аппараты искусственной вентиляции легких, газификаторы для подачи кислорода, прикроватные мониторы и другое оборудование.

С понедельника в госпитале начнут работать 20 ординаторов, 20 студентов и 15 врачей-специалистов из числа профессорско-преподавательского состава Медицинского университета «Реавиз», в том числе ректор.

В Самарской области 17 октября было зафиксировано 140 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии было выявлено 13 854 заразившихся.