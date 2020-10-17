«Крылья Советов» уверенно победили «Волгарь»

"Крылья" набирают очки в десятом туре подряд

Самарские «Крылья Советов» в матче 16-тура Футбольной национальной лиги победили астраханский «Волгарь» со счетом 3:0. Игра прошла на стадионе «Самара Арена».

У самарской команды голы забивали Александр Гацкан и Иван Сергеев, который оформил дубль. Это четвертая подряд победа для «Крыльев», десятый тур подряд самарцы набирают очки.

В турнирной таблице «Крылья» после этого матча идут на третьем месте, уступая лишь «Нижнему Новгороду» и «Оренбургу».

Следующую игру самарцы проведут в среду, 21 октября, встретившись с «Ротором» в матче Кубка России.