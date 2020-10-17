Тольяттинский «Акрон» проиграл в третий раз подряд

Тольяттинцы пока не могут обезопасить себя от зоны вылета

Тольяттинский «Акрон» в выездном матче 16-го тура Футбольной национальной лиги в выездном матче с «Динамо-Брянск» уступил со счетом 0:2.

Для «Акрона» это уже третье подряд поражение, команда находится в зоне вылета. Ранее из-за слабых результатов в отставку был отправлен главный тренер тольяттинцев Дмитрий Емельянов.

В турнирной таблице «Акрон» занимает 17-е место и пока находится в зоне вылета.

Следующий матч «Акрон» проведет в Жигулевске 24 октября, в 17-м туре встретившись с «Нефтехимиком».