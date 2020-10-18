В Тольятти рецидивист ограбил управляющую компанию

Злоумышленника быстро нашли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти злоумышленник-рецидивист ограбил одну из местных управляющих компаний. Преступление произошло еще в начале октября около подъезда одного из домов на бульваре Гая. Отчасти виной происшествию послужила халатность одного из сотрудников службы благоустройства – когда в триммере закончилась леска, он ушел за новой, а инструмент в это время оставил без присмотра. В это время один из местных жителей не упустил возможности воспользоваться оплошностью, и украл «бесхозную» технику.

Злоумышленника полицейские нашли достаточно быстро - помогли показания свидетелей и записи с камер видеонаблюдения. Похитителем оказался 39-летний мужчина, который уже попадал в поле зрения правоохранителей – привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков. А вот украденную технику пока отыскать так и не удалось – преступник успел продать ее случайному прохожему и потратить все деньги.

Сейчас розыски продолжаются, а против похитителя возбудили уголовное дело за кражу, ему грозит до двух лет тюрьмы.