Стало известно, почему изменится схема движения транспорта на Ново-Садовой

Ездить придется по временной схеме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре может измениться схема движения по улице Ново-Садовой. Это связано с планами строительства двухуровневой развязки в районе ул.Советской Армии и XXII Партсъезда.

Про строительство этой развязки впервые начали говорить еще перед чемпионатом мира по футболу, однако тогда задумка не была реализована. Сейчас сам проект практически готов, однако потребуется прохождение госэкспертизы и одобрение общественности и властей. Строительство начнется не ранее 2021 года, однако уже известно, что на время возведения развязки схема движения по ул.Ново-Садовой изменится, и автомобили, и общественный транспорт пустят по временной схеме.

Предполагается, что строительство развязки потребует около двух лет, и работы завершатся до конца 2023 года. За это время должен появится путепровод над ул. Ново-Садовой от ул. XXII Партсъезда до ДК «Современник», по которому будет проходить движение по ул.Ново-Садовой. А по нижнему уровню поедут автомобили по ул.Советской Армии и XXII Партсъезда