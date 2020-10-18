Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Топливо разлилось по дороге и загорелось: в ночной аварии в Самаре пострадали четверо

В Зубчаниновке столкнулись автомобиль и грузовик
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Четверым пострадавшим потребовалась экстренная помощь врачей

Четверым пострадавшим потребовалась экстренная помощь врачей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью в Зубчаниновке произошла серьезная авария. На пересечении улиц Литвинова и Магистральной столкнулись белая «Лада Приора» и фура. Об этом сообщает портал «Волга Ньюс».

Боковой удар был такой силы, что легковой автомобиль буквально протаранил топливный бак грузовика. В результате бак оказался пробит, бензин вылился на проезжую часть и загорелся. Для ликвидации ЧП пришлось вызывать пожарных.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Очевидцы утверждают, что в аварии получили повреждения четыре человека, все они на скорой помощи были доставлены в больницы.